14:49

Спецслужбы Китая обязали жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (на северо-западе Китая)установить на свои автомобили системы GPS, чтобы власти могли следить за их передвижением. Об этом сообщает The Guardian.

Такая мера связана с участившимися вспышками насилия в регионе, в которых власти обвиняют исламистов и сепаратистов.

Все водители должны буду установить на свои транспортные средства китайские навигационные системы Beidou в период с 20 февраля по 30 июня. Тем, кто не выполнит распоряжение служб безопасности, запретят пользоваться заправками.

Распоряжение китайских спецслужб может коснуться сотен тысяч автомобилей. Сейчас оно уже действует в Баян-Гол-Монгольском автономном округе, который граничит с Центральной Азией и в котором регулярно происходят нападения со смертельным исходом.

«Существует серьезная угроза со стороны международного терроризма, и автомобили являются ключевым средством передвижения для террористов, которое также используется и в качестве оружия. Поэтому необходимо отслеживать и контролировать все транспортные средства в округе», – заявили местные власти.

Они также опубликовали заявление, в котором говорится, что установка систем слежения поможет обеспечить в регионе «социальную защиту, безопасности, а также поможет восстановить социальную стабильность и гармонию».

16 февраля в трех городах Синьцзяна прошла масштабная антитеррористическая операция, в которой приняли участие около тысячи тяжеловооруженных военных. Ранее в регионе произошла серия нападений, жертвами которых стали более десяти человек.