В книге «Переселение народов. Краткое пособие для понимания современного миграционного кризиса» (вышла в издательстве Института Гайдара) ее авторы – бывший президент Чехии, политик с репутацией скандалиста Вацлав Клаус и директор его института Иржи Вейгл – эмоционально доказывают опасность европейского мультикультурализма. Авторы убеждены, что Европа столкнулась с проблемой исторических масштабов, и сравнивают нынешнюю волну миграции с вторжениями варварских народов в античный мир. Объяснение причин кризиса и набор мер, которые предлагают европейские элиты, Клауса и Вейгла категорически не устраивает. Упование на мигрантов в решении демографических проблем авторы считают глупостью, а политику толерантности и гостеприимства – катастрофой. В выбранной нами главе авторы критикуют распространенное отношение к мигрантам как к спасителям вымирающей Европы и европейского рынка труда.