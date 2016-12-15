15:20

Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, предложил выплатить 250 тысяч рублей за информацию о человеке, которого приняли за Бученкова на видео о событиях на Болотной площади в мае 2012 года. Об этом пишет «Новая газета».

По словам Новикова, обвинение считает, что человек в черном капюшоне и кепке с зеленым козырьком, который на записи бил полицейских, – это Бученков. Однако его подзащитный утверждает, что в это время находился в Нижнем Новгороде с отцом, матерью, братом и сестрой

«Вместо того, чтобы проверять эту информацию Следственный комитет прячет голову в песок. Родственникам не верят, потому что это родственники, все упирается в видео. <….> Мы просим людей опознать его. 250 000 рублей – если мне дадут информацию, чтобы можно было доказать, что это разные люди», – пояснил адвокат.

Бученков был арестован в декабре 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ. 17 февраля 2017 года Следственный комитет завершил следствие по делу Бученкова; ожидается, что суд начнется в апреле-мае.

Фигурантами «болотного дела» являются более 30 человек. Оно связано с оппозиционной акцией, которая была согласована властями, однако затем митинг перешел в столкновения протестующих с полицией. Между участниками шествия и полицейскими начались столкновения, которые Следственный комитет позднее назвал спланированными массовыми беспорядками.