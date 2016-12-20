В небольшом китайском городе Вэньшуй в юго-западной провинции Гуйчжоу расположена школа имени генерала Ян Дэчжи – одного из героев китайской гражданской войны. Школа была основана более ста лет назад представителями династии Цин (разумеется, под другим названием). Теперь ученики, одетые в голубую и серую форму, с красными звездами на шапках и пионерскими галстуками на шее, кроме обычных предметов изучают «красную культуру», поют патриотические песни, а в перерывах между занятиями тренируют элементы кунг-фу. В 2008 году школа имени Ян Дэчжи стала одной из двухсот школ Красной армии с патриотическим уклоном.

«Дух Красной армии – настоящая ценность для детей. Он учит их быть трудолюбивыми и бережливыми с раннего возраста», – цитирует агентство AFP директора школы Му Чуньюн. Критики, конечно, заявляют, что школы созданы для «промывания мозгов». В подобных школах важное место уделяют истории, прежде всего периоду «ста лет унижений», когда Китай подвергался многочисленным нападениям со стороны империалистов. Историки называют использование унизительных событий для укрепления национального духа «выбранной травмой».

﻿Школы Красной армии – часть большого проекта китайских властей по патриотическому воспитанию, запущенного в 1990-е. Случилось это после трагических событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Главными участниками подавленных властью массовых протестов были студенты, выступавшие за демократические свободы. Протесты были спровоцированы рыночными реформами Дэн Сяопина и переросли в «кризис трех убеждений»: веры в социализм, веры в марксизм и доверия к партии. Китайским властям понадобились новые скрепы. Именно после событий на Тяньаньмэнь Дэн Сяопин пришел к выводу, что партия уделяла мало внимания идеологическому воспитанию молодежи.