15:22

Власти Украины ужесточат санкции в отношении России из-за признания Москвой паспортов самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик», – отметил украинский лидер Петр Порошенко.

Он также назвал решение президента России Владимира Путина «очень тревожным явлением», которое де-факто означает отказ от минских соглашений.

Россия признала паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР (в указе Путина прописаны как территории отдельный районов Донецкой и Луганской областей Украины) 18 февраля. Помимо паспортов, в документе также указаны автомобильные номера, аттестаты, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака.

Порошенко увидел в указе «доказательство российской оккупации». Кремль и МИД России объясняли, что решение было основано на «гуманитарных соображениях», связанных с «блокадой со стороны официального Киева». Москва настаивает, что указ не нарушает международного права.