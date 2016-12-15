16:18

Главный стратег Белого дома Стив Бэннон предупредил Германию о «враждебной» политике США по отношению к Евросоюзу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Встреча Бэннона с послом Германии в США Питером Уиттигом прошла «на прошлой неделе». Разговор был «вежливым», Вашингтон дал понять, что американский лидер Дональд Трамп не планирует выходить за рамки прежней критики в адрес Евросоюза, отметили собеседники агентства. В то же время, как указывает один из источников, Бэннон назвал Евросоюз «ущербной конструкцией». Белый дом якобы не оценил роль Брюсселя в обеспечении «мира и процветании» на территории пост-военной Европы, уточнил собеседник агентства.

В Белом доме агентству сообщили, что разговор между Бэнноном и Уиттигом длился всего три минуты, «и это было лишь краткое приветствие».

Диалог состоялся незадолго до визита вице-президента США Майкла Пенса в Европу. Слова Бэннона привели к тому, что МИД Франции и организаторы Мюнхенской конференции по безопасности звонили в Вашингтон. В разговоре они хотели удостовериться, что Пенс во время визита подтвердит отсутствие планов США «развалить» Евросоюз.

В итоге Пенс заявил о «твердой приверженности» продолжению сотрудничества с Евросоюзом. «Какие бы ни были у нас разногласия, наши два континента разделяют одно и то же наследие, одни и те же ценности и главное – одно и то же предназначение. Мы должны быть сильными и едиными в наших усилиях противостоять угрозам европейской безопасности и стабильности», – заверил председателя Европейского совета Дональда Туска вице-президент.