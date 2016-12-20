15:48

Президент России Владимир Путин посмертно наградил постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается в указе, Чуркин награжден орденом «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту».

Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. По данным Associated Press, он потерял создание в своем офисе, после чего был доставлен в госпиталь.

По предварительным данным, смерть наступила от сердечного приступа.

Чуркин работал дипломатом с 1974 года. В 90-е годы он возглавлял управление информации МИД, работал заместителем министра иностранных дел, а также чрезвычайным и полномочным послом России в Бельгии и Канаде. Должность постпреда России в Совбезе ООН Чуркин занял в 2006 году.

Он также был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.