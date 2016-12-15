16:22

Суд Австрии удовлетворил запрос властей США на экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Reuters.

В 2015 году суд первой инстанции отказал в выдаче Фирташа американской стороне, посчитав, что преследование миллиардера в США может иметь политические причины. Теперь суд в Вене отменил предыдущее решение, удовлетворив апелляцию прокуратуры.

Окончательное решение о выдаче Фирташа примет министр юстиции Австрии, передает «Интерфакс».

Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года, но позднее отпущен под залог €125 млн. Расследование в отношении бизнесмена в США велось с 2006 года; Фирташа обвиняют в даче взяток индийским чиновникам для получения разрешения на добычу титана.

Дмитрий Фирташ считается одним из богатейших украинских бизнесменов – по оценкам Forbes, его состояние составляет $251 млн. До 2009 года компания Фирташа RosUkrEnergo выступала посредником при закупках газа между «Газпромом» и «Нафтогазом».