16:49

Украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении депутата Андрея Артеменко, который ранее предложил план урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в своем фейсбуке сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена). По версии прокуратуры, он совершил антигосударственные действия в сотрудничестве с Россией.

Как считают в надзорном ведомстве, Артеменко, находясь за границей Украины, совершил госизмену по предварительному сговору с властями РФ: помог России в «в проведении подрывной деятельности против Украины», которая выразилась в передаче территории Крыма в долгосрочную аренду.

Заметка дополняется.