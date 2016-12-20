Многие помнят громкое происшествие прошлого года: в Москве няня обезглавила четырехлетнюю воспитанницу и с головой ребенка отправилась к ближайшей станции метро, где грозила взорвать себя. Суд, длившийся девять месяцев, признал женщину виновной, но освободил от уголовной ответственности – ее объявили невменяемой и направили на принудительное лечение. Преступников признают психически нездоровыми довольно часто. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть криминальную хронику. Но насколько можно быть уверенным в результатах судебно-психиатрических обследований? Можно ли, совершив преступление в здравом уме, вести себя достаточно «безумно», чтобы обмануть врачей и уйти от ответственности? На этот вопрос на американском примере отвечает New York Magazine.

Среднему человеку кажется, что если кто-то всерьез утверждает, будто слышит голоса с других планет или каждый вторник испытывает странные ощущение в левой пятке, такого человка можно считать не вполне адекватным. Но для специалиста, проводящего судебно-психиатрическую экспертизу, такие заявления будут сигналом прямо противоположного: человек в своем уме, а сумасшедшим притворяется вполне осознанно. Разоблачение таких симуляций стало важной частью расследований многих громких дел.