В Кремле рассказали СМИ, каким видят формат будущей президентской кампании, вызвав сразу массу споров – прежде всего о способах взаимодействия администрации президента с журналистами. Сами же выборы вызывают мало интереса: ожидается, что Путин будет переизбран, а остальное – мало что меняющие детали. Но именно в этих деталях скрывается дьявол, и они могут сделать будущую кампанию отражением латентных политических трендов.

Информацию кремлевского источника российские СМИ пересказали с разными акцентами, но интерпретировали в целом одинаково: на выборах нужен рекордный в истории результат, а самое важное – не личность кандидата, а повестка его будущего срока. По большому счету, мало кто вообще понял, зачем понадобилось представлять в виде спецоперации с «источниками» то, о чем и так многие догадывались. С одной стороны, есть публичная позиция президента Путина и его пресс-секретаря, которые пока откладывают официальный момент самовыдвижения фаворита на выборы-2018, с другой стороны – уже ясно, что интриг на выборах ждать не стоит. Тем не менее, нынешняя кампания будет особенной, формирующей новый опыт и задающей новые тренды.