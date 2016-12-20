Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), изучающий военные конфликты и распространение оружия в мире, опубликовал отчет о международных поставках вооружения в 2016 году. В нем есть данные о военных поставках из России самопровозглашенным республикам Донбасса, которые Россия отрицает. Но информацию об этих поставках подтверждали самые разные источники, включая и самих сепаратистов.

Как утверждает SIPRI, Россия поставляла сепаратистам на востоке Украины танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты. В каком количестве – не уточняется. В докладе содержатся лишь общие данные, согласно которым поставки нелегальным военизированным группировкам в мире – сепаратистам Донбасса, палестинским боевикам и другим – составляют менее одной десятой процента от общего мирового рынка оружия.

Из каких источников получена информация о поставках в Донбасс, не сообщается. Авторы доклада признают, что собрать доказательства и сведения о поставщике и количестве вооружения сложно. Они также допускают, что часть оружия группировки добывают в качестве трофеев, захватывая его в боях с правительственными силами или на складах.

Москва поставки оружия в Донбасс, как и отправку туда кадровых военных, отрицает. Хотя телеканал «Россия-1», например, недавно сообщил, что армия ДНР вооружена 700 танками – такое количество техники сепаратисты никак не могли захватить на украинских военных частях. Впрочем, скорее всего, это преувеличение – даже по самым смелым утверждениям украинской стороны, у ДНР и ЛНР вместе 380 танков. Но и это очень много.