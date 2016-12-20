18:50

С яхты Sailing Yacht A владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко снят арест. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя бизнесмена.

«Этот неприятный эпизод закончен. Парусная яхта “А” будет передана проектной команде владельца и покинет Гибралтар в самое ближайшее время», – заявил он.

О том, что судно арестовано в Гибралтаре, стало известно 19 февраля. По данным Yacht Harbour, строившая яхту компания Nobiskrug потребовала от заказчика около €15 млн, и по ее иску на Sailing Yacht A был наложен арест.

Яхта, длина которой превышает 140 метров, считается самой большой в мире. Ее стоимость ранее оценивалась в $400 млн. Состояние Мельниченко, по оценкам Forbes, составляет $8,2 млрд.