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Политики по всему миру в 2016 году стали гораздо чаще использовать язык вражды, чтобы упрочить свое влияние и получить дополнительную власть. Об этом сообщается в ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International, поступившем в Republic.

«2016-й стал годом, когда циничное использование риторики “мы и они”, языка обвинений, ненависти и страха, во всем мире достигло беспрецедентного с 1930-х годов уровня. Отвечая на обоснованные опасения по поводу ситуации с безопасностью или состояния экономики и стремясь заручиться голосами избирателей, слишком многие политики стали прибегать к пагубным и сеющим рознь манипуляциям с коллективной идентичностью», – заявил генеральный секретарь Amnesty Салил Шетт.

По его словам, подобную ситуацию можно было наблюдать в России (с [президентом РФ Владимиром] Путиным), в Венгрии (с [Виктором] Орбаном), в Турции (с [Реджепом Тайипом] Эрдоганом), а сейчас такое же происходит на Филиппинах (с [Родриго] Дутерте) и в США (с [Дональдом] Трампом).

Шетти добавил, что в прошлом году политики снова стали эксплуатировать страх перед «другими», при этом первой целью стали беженцы. Однако если тенденция продолжится, под ударом окажутся и другие группы, нападения на которых будут зависеть от их расы, пола, гражданства и религии. «Мы не можем просто ждать, когда правительства встанут на защиту прав человека, мы, люди, должны действовать сами», – призвал секретарь Amnesty.

В годовом отчете эксперты Amnesty отметили серьезные нарушения прав человека в 159 странах, в том числе, репрессии в Турции после попытки государственного переворота и жесткая антинаркотическая кампания на Филиппинах, которая привела к волне массовых убийств. Кроме того, за прошлый год организация зафиксировала военные преступления минимум в 23 государствах.

Что касается России, в докладе Amnesty отмечается, среди прочего, ужесточение ограничений, налагаемых в стране на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний. Эксперты организации выразили беспокойство продолжающимся уголовным преследованием участников «болотного дела», а также первым уголовным делом за нарушение закона об «иностранных агентах».