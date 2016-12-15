22:30

Затраты на снос московских «хрущевок» и переселения из них 160 тысяч семей составят около 2,5 трлн рублей, считают опрошенные РБК эксперты.

Директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов рассказал изданию, что работы по сносу могут стоить 30–40 млрд рублей, а программа последующего расселения людей – 2,5–3 трлн рублей.

Генеральный директор Key Capital Сергей Камлюк предположил, что нужно будет построить не менее 50 млн квадратных метров нового жилья на сумму около 2,5 трлн рублей без учета благоустройства и социальной инфраструктуры. Стоимость сноса, по его словам, составит как минимум 166 млрд рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин в начале февраля назвал проект «практически нереализуемым» и подчеркнул, что «новая волна сноса» потребует не меньших вложений, чем транспортная программа города, на которую ежегодно выделяется не менее 300 млрд рублей, добавляет РБК.

По мнению депутата Мосгордумы Андрея Клычкова, для сноса жилья понадобятся частные инвестиции, так как бюджетных средств для этого может не хватить.

21 февраля Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину завершить программу по сносу «хрущевок». Собянин выразил мнение, что программу завершат в 2017–2018 годах.

Как позднее заявили в пресс-службе мэра Москвы, подготовка законопроекта о демонтаже «хрущевок» будет длительной, поэтому главная задача мэрии – его детальная проработка до конца 2017 года.

10 февраля глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин говорил, что начать второй этап программы сноса «хрущевок» практически невозможно из-за сопутствующих сложностей.

Как сообщил Левкин, по итогам первого этапа программы, начатого в 1999 году, столичным властям осталось демонтировать 75 пятиэтажек, которые будут снесены в ближайший год-два. Всего в рамках первого этапа планировалось снести 1722 дома общей площадью 6,3 млн «квадратов».