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Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина рассматривают варианты повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в рамках возможных предложений по налоговой реформе, пишут «Ведомости» со ссылкой на участвующих в обсуждении федеральных чиновников и экспертов.

Как сообщает издание, президент Владимир Путин поручил к концу 2017 года подготовить соответствующие идеи, которые станут частью плана реформ по ускорению экономического роста в 2018–2024 годах. На данный момент экономисты пришли к выводу, что «нагрузку на население можно повышать».

Согласно информации собеседников газеты, в Минфине в качестве одного из вариантов обсуждали повышение ставки НДФЛ до 15%, из которых 6–8 процентных пунктов направляются в бюджет. При таком раскладе ставка страховых взносов для организаций снижается с 30 до 21%.

Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести налоговый вычет, при этом НДС и страховые взносы установить на уровне 21%.

Из материалов работников Центра стратегических разработок следует, что там прорабатывался вариант повышения ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума. Предлагалось ли в Центре менять ставку НДС и страховых взносов, не уточняется.

Говорить об основном варианте «преждевременно», подчеркивает один из источников издания.

«Эксперименты» с НДФЛ могут привести к возвращению серых схем выплаты зарплат, предупреждает собеседник «Ведомостей» из финансово-экономического блока. Сейчас, по оценкам Минэкономразвития, теневой сектор составляет примерно 5 трлн рублей, добавляет газета.

По состоянию на февраль 2017 года ставка НДФЛ составляет 13%, НДС – 18%.