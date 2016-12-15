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Депутат Госдумы от «Единой России» Иосиф Кобзон в интервью «Дождю» сообщил, что у него нет паспорта самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

«У меня нет никакого паспорта, кроме российского. Я горжусь тем, что я герой Донецкой народной республики, это моя земля, это моя родина», – сказал он.

Как отмечает телеканал, в июне 2016 года «Комсомольская правда» опубликовала материал с фото разворотов паспорта ДНР с фотографией Кобзона и пропиской. В статье также приводилась цитата Кобзона о получении им документа.

19 февраля нынешнего года депутат дал газете интервью, в котором к нему обращаются, в том числе, как к гражданину ДНР.

Комментируя интервью, Кобзон заверил, что «читал статью», и «нет там написанного, что у меня есть паспорт».

20 февраля представитель «Единой России» Константин Мазуревский заявил, что наличие у Кобзона паспорта ДНР не означает, что у него есть второе гражданство. Надо «понимать разницу» между признанием паспортов и государства в целом, отметил Мазуревский.

СМИ подняли вопрос о гражданстве Кобзона после того, как бывшего депутата Марию Максакову исключили из «Единой России» за второе гражданство.

18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных в самопровозглашенных республиках Донбасса (прописаны как «территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины). Речь идет о паспортах, автомобильных номерах, аттестатах, свидетельствах о рождении и смерти, заключении или расторжении брака.