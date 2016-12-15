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Прокуратура направила в Следственный Комитет (СК) материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Как сообщают собеседники газеты, в прокуратуре хотят возбудить уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Согласно собственному положению о премировании сотрудников в случае успешной работы предприятия (выполнения 80% от поставленных задач), в 2014 и 2015 годах Страшнов потратил на премии для одиннадцати своих заместителей около 270 млн рублей. В отчете для Минкомсвязи глава «Почты России» указывал, что за два года предприятие имело чистую прибыль в размере примерно 1,2 млрд и 1,5 млрд рублей соответственно, рассказывает издание.

Но прокуратура, пишет «Коммерсантъ», «только что» получила заключение из московского федерального казначейства, согласно которому убытки «Почты России» в 2014 году составили 4 млрд рублей, а указанная в 2015 году прибыль образовалась «исключительно» благодаря полученным из бюджета в качестве целевого финансирования 6,4 млрд рублей. Более того, отмечают в прокуратуре, в отчете Страшнова за 2015 год присутствуют мероприятия, которые проводились для «недопущения банкротства».

Представитель «Почты России» сообщил газете, что не располагает информацией о новом деле.

Осенью 2016 года прокуратура также потребовала завести в отношении Страшнова уголовное дело по той же статье. Ему инкриминировалась незаконное получение премии в размере 95,4 млн рублей. «Коммерсантъ» уточняет, что по этому делу еще не завершена доследственная проверка.

Страшнов отказался вернуть премию, заявив, что получил ее на законных основаниях.

Дмитрий Страшнов возглавил «Почту России» в апреле 2013 года.