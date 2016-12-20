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Генпрокурор РФ Юрий Чайка направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить финансирование строительства и реконструкции зданий прокуратуры в регионах, узнал «Коммерсантъ».

Чайка просит Медведева поддержать включение в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2017–2019 годы покупки прокуратурой в нынешнем году девяти объектов недвижимости, а также реконструкции и строительства пятнадцати объектов в 2018–2019 годах. Для этого прокуратуре нужно примерно 450 млн рублей, из которых 53,5 млн прокуроры предлагают выделить в этом году.

Как отмечает газета, изначально ведомству выделялся почти 1 млрд рублей, но позже Минфин урезал финансирование вдвое, в связи с чем Чайка был вынужден обратиться к Медведеву.

В Минфине изданию причины снижения финансирования не прокомментировали.

Покупка недвижимости планируется в тех регионах, где прокуроры работают в «ветхих и аварийных» зданиях. В частности, «Коммерсантъ» приводит в пример прокуратуру в Кош-Агачском районе Алтая, которая функционирует «в деревянном домике с удобствами на улице, и в этом домике они [прокуроры] сами топят печь».

В январе Чайка и председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить 27 млрд рублей на жилье сотрудникам своих ведомств. Отмечалось, что из 27 млрд 19 потребуются сотрудникам Генпрокуратуры.