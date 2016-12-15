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Министерство обороны России заменит самолеты Ту-154 и Ту-134 на Ту-214 и Ан-148 для перевозки пассажиров, рассказал «Коммерсанту» замминистра обороны РФ по вооружениям Юрий Борисов.

Сейчас в распоряжении ведомства 21 Ту-154 и 37 Ту-134 различных модификаций. По словам топ-менеджера предприятия авиапрома, в «ближайшее» время будет составлен план по замене самолетов, процедура займет несколько лет.

План также нужен для планомерной загрузки заводов в Казани и Воронеже заказами на производство новых самолетов. Как отмечают источники газеты, сборка Ту-214 позволит «держать в тонусе» казанский авиазавод до 2020 года, когда там начнется производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2. На воронежском заводе планировалось перестать выпускать Ан-148 в 2018 году, но теперь «находящийся в сложном положении завод получит заказы на несколько лет вперед».

Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Комаров, тем не менее, называет решение по Ан-148 «странным», напоминая, что комплектующие для самолета поставляются с Украины, и сейчас проект находится в «подвешенном состоянии».

Вариант с закупкой SSJ-100 пока отложен из-за опасений, что «он может не подойти по ряду характеристик», уточнил Борисов в разговоре с изданием. По словам других источников «Коммерсанта» в ведомстве, у SSJ-100 слишком низко расположен двигатель, что приводит к угрозе аварии во время посадки на находящиеся «не в очень хорошем состоянии» ВПП военных аэродромов. Еще один собеседник связал отказ с «проблемами с обслуживанием».

Заменять Ил-62М пока не планируется.

В конце января министр обороны России Сергей Шойгу поручил оценить возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М. Решение было принято после декабрьского крушения Ту-154 в Черном море. Тогда погибли все 92 человека на борту.