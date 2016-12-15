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Медики, проводившие в Нью-Йорке вскрытие тела постпреда России при ООН Виталия Чуркина, заявили, что для установления причины смерти нужны дополнительные анализы, передает Associated Press.

По словам специалистов, в тесты обычно входят токсикологический и другие скрининги, которые могут занять несколько недель.

20 февраля Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Сообщалось, что он потерял сознание в своем офисе и был доставлен в Пресвитерианский госпиталь.

По неофициальной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Президент Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом мужества.

Как отмечалось в указе, Чуркин получил орден «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту».

Чуркин начал карьеру дипломата в 1974 году. В 90-е годы он занимал должность замминистра иностранных дел, был чрезвычайным и полномочным послом России в Бельгии и Канаде. Должность постпреда России в Совбезе ООН Чуркин занял в 2006 году.