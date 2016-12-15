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В деле об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына, появились новые подозреваемые. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу малайзийской полиции Халида Абу Бакара.

По его словам, полиция разыскивает для допроса второго секретаря посольства Северной Кореи по имени Хён Кван Сун, а также работника авиакомпании Air Koryo, которого зовут Ким Ук Иль. Абу Бакар добавил, что по делу есть еще один новый подозреваемый – гражданин КНДР по имени Ри Чи Ю, однако других подробностей не привел.

По словам Абу Бакара, полиция полагает, что еще четверо граждан КНДР, ранее объявленных подозреваемыми, вернулись в Пхеньян. В то же время сотрудник посольства КНДР в Куала-Лумпуре все еще находится в Малайзии.

В малайзийской полиции также сообщили, что ранее неизвестные предприняли попытку вломиться в морг, где хранится тело Ким Чен Нама, поэтому охрана здания усилена. До этого Малайзия отказалась передать тело властям Северной Кореи, потребовав до этого образец ДНК семьи Кимов.

Об убийстве сводного брата Ким Чен Ына в Малайзии стало известно 14 февраля. Он был отравлен неустановленным быстродействующим веществом, пока ожидал рейса в аэропорту Куала-Лумпура. По делу об убийстве были задержаны четверо: гражданки Индонезии и Вьетнама, а также гражданин КНДР и подданный Малайзии.

The Times ранее писала, что убийство было совершено группой из шести человек; по данным источников The Korea Times, Ким Чен Нама могли убить из-за наследства, которое ему оставил его отец, а также секретных зарубежных счетов дяди Ким Чен Ына – Чан Сон Тхэка – которого казнили в 2013 году.