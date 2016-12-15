17:03

Депутаты Госдумы на заседании 22 февраля приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает перевод с 2018 года всех бюджетных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». За него проголосовали все 392 депутата, присутствовавших в зале. Трансляция заседания велась на сайте парламента. Те бюджетники, кто откажется получать выплаты на карты «Мир», смогут получать их наличными через кассы.

Поправки в законодательство также предполагают, что число участников национальной платежной системы будет расширено за счет иностранных банков, международных финансовых организаций и госкорпорации ВЭБ. Такой шаг, как отмечается в пояснительной записке, «позволит обеспечить расширение сети приема карт “Мир” и возможность их эмиссии за рубежом».

В середине февраля 2017 года законопроект был одобрен думским комитетом по финансовому рынку. На рассмотрение депутатов документ был внесен в декабре 2016 года.

В начале февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор намерен внести в законопроект изменения по срокам перевода бюджетников на карты «Мир». Так, новым клиентам бюджетной сферы предлагается выдавать карты «Мир» с 1 июля 2017 года, а с 1 июля 2018 года на нее должны быть переведены все действующие бюджетники, кроме пенсионеров. Для последних переход на карты «Мир» должен быть растянут до 1 июля 2020 года. Как заверяла зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, для всех пенсионеров выпуск и перевыпуск этих карт будет бесплатным.

Национальная платежная система была создана в России в 2014 году после того, как Visa и MasterCard на некоторое время отказались обслуживать российских клиентов, чьи карты были выпущены банками, которые попали под санкции ЕС и США.