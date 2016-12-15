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Новым президентом компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) с 22 февраля назначен вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владислав Масалов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ОАК.

В сентябре 2016 года в ГСС уже менялся президент – вместо Илья Тарасенко этот пост занял Камиль Гайнутдинов, ранее бывший директором по продажам и развитию бизнеса Boeing. Теперь же Гайнутдинов станет вице-президентом ГСС по послепродажному обслуживанию.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники 20 февраля писала, что в ближайшее время в производителе лайнера Sukhoi Superjet-100 сменится руководство, поскольку между Масаловым и Гайнутдиновым имеются разногласия относительно перспектив развития ГСС. Как отметил один из собеседников издания, за полгода обоим менеджерам «так и не удалось сработаться, подобная связка дальше работать не могла».

«Коммерсантъ» напомнил, что назначение Масалова президентом ГСС обсуждалось еще в 2015 году, но тогда пост сохранил Илья Тарасенко (которого позднее сменил Гайнутдинов). Источник газеты подчеркнул, что тогда Масалов оказался в роли «министра без портфеля», что «едва ли могло удовлетворить его амбиции».