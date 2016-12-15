11:52

Президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах. Трансляцию заседания вела супруга Дадина Анастасия Зотова.

Сам Дадин не присутствовал на заседании, он участвовал в процессе по видеосвязи. Активист ходатайствовал о личном участии, ссылаясь на отсутствие возможности для общения с адвокатами. Суд не стал удовлетворять ходатайство. После этого Дадин отказался участвовать в заседании, назвав его «цирком».

В ходе заседания прокурор Леонид Коржинек потребовал отменить приговор Дадину и признать за ним право на реабилитацию. Активист может потребовать компенсацию. По словам адвоката Ксении Костроминой, у Дадина «сложное отношение к суду», поэтому пока неясно, будет ли он требовать компенсации, передает «Интерфакс».

Зотова выразила надежду, что Дадин согласится уехать из России из опасения нового уголовного преследования, сообщает «Медиазона».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль оценил вердикт, заявил, что «нужно уважать любые решения суда».

Приговор пересмотрели после требования Конституционного суда, согласно которому уголовная ответственность за нарушения на митингах должна наступать только в случае, если был причинен вред гражданам, общественной безопасности или имуществу. КС признал конституционной статью, по которой был осужден Дадин, но призвал изменить ее.

Дадин в своей жалобе указывал на нарушение 11 статей Конституции. По его словам, человек не может быть дважды осужден за один и тот же поступок.

Статью о многократных нарушениях на митингах ввели в 2014 году, максимальное наказание по ней составляет пять лет колонии. В 2015 году Дадина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и отправили в карельскую колонию. Там он пожаловался на пытки, СК и ФСИН отрицали факты насилия. В декабре 2016 года активиста этапировали в колонию на Алтае, после чего Дадин попросил перевести его обратно. Он объяснял свое решение тем, что после перевода на Алтай проблемы с пытками в карельской колонии не прекратятся.

ФСИН грозила подать иск о взыскании с Дадина 1 млн рублей. В такую сумму ведомство оценило ущерб от вызова медкомиссий, поездки в Петрозаводск и медицинские обследования.