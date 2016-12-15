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Потери «Роснефти», связанные с налоговым маневром в нефтяной отрасли, по итогам 2016 года составили 165 млрд рублей. Об этом сообщается в финансовом отчете компании по МСФО (международным стандартам).

Еще 30 млрд рублей «Роснефть» потеряла в прошлом году из-за снижения рублевых цен на нефть. В итоге чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, по итогам года сократилась вдвое по сравнению с 2015 годом – до 181 млрд рублей. Чистый долг «Роснефти» за год увеличился на 11,6% до 1,89 трлн рублей.

Тем не менее, в четвертом квартале 2016 года «Роснефть» зафиксировала значительный рост чистой прибыли – она увеличилась в два раза до 52 млрд рублей. В компании также предупредили, что в следующем году акционерам могут быть выплачены промежуточные дивиденды.

22 февраля свой финансовый отчет по МСФО за 2016 год представила также «Газпром нефть». В нем она сообщила о «беспрецедентном росте чистой прибыли», которая за 12 месяцев выросла на 82,5% до 200 млрд рублей.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ начался в 2015 году. Согласно новому режиму налогообложения нефтяников, в течение трех лет вывозные таможенные пошлины на нефть сократятся в 1,7 раза, а на нефтепродукты – в 1,7–5 раз. Одновременно ставка НДПИ на нефть вырастет в 1,7 раза и на газовый конденсат – в 6,5 раза. В январе 2015 года президент «Роснефти» Игорь Сечин отмечал, что реализация маневра может привести к увеличению налоговой нагрузки на нефтяников, а также значительному росту цен на отдельные виды нефтепродуктов.