11:08

Посольство Северной Кореи в Малайзии призвало освободить задержанных по делу об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении посольства говорится, что их «арестовали безосновательно». Речь идет о женщинах с документами Вьетнама и Индонезии, а также гражданине КНДР.

Корреспондент The Straits Times Тринна Лён выложила в твиттере заявление посольства КНДР. В нем отмечается, что за десять дней, в течение которых ведется расследование, малайзийская полиция не нашла улик против арестованных. При этом в документе ничего не говорится о четвертом задержанном, подданном Малайзии.

Ранее 22 февраля полиция Малайзии объявила о новых подозреваемых в деле об убийстве Ким Чен Нама. Ими стали второй секретарь посольства КДНР Хен Кван Сун и сотрудник авиакомпании Air Koryo Ким Ук Иль. Помимо этого стало известно, что в морг, где хранится тело Нама, пытались вломиться, после чего охрану здания усилили.

Кроме того, до этого в полиции Малайзии сообщили еще о четырех подозреваемых по делу гражданах Северной Кореи. Как считают следователи, они следили за убийством Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура, а сейчас уже вернулись в Пхеньян.

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