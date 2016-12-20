Вы когда-нибудь встречали людей, от голоса которых приятно щекочет и становится тепло в затылке? Если да, то вы знаете, что такое акустико-тактильная синестезия. Синестезия – это нейробиологический феномен, при котором раздражение одной системы (например, зрительной, сенсорной или когнитивной) откликается в другой. Ее также называют «межчувственной связью». Акустико-тактильная синестезия не так широко распространена, в отличие от, например, той, когда человек воспринимает каждую цифру в определенном цвете. Но именно с ней связывают феномен, названный АСМР, который приносит сотни миллионов просмотров довольно странным на первый взгляд Youtube-каналам.

Микрофон в мозг

Аббревиатура АСМР (ASMR) расшифровывается как «автономная сенсорная меридиональная реакция» и звучит как строгое научное понятие. На самом деле это неологизм, жизнь которому дал интернет – лишь в 2010 году профильное сообщество в Facebook сформулировало это название. К тому моменту в интернете уже множество людей делились друг с другом впечатлениями о чувстве приятного озноба или ощущения щекотки в холке во время просмотров видео, герои которых шепчут или шуршат различными материалами в кадре.

Живущая в США эмигрантка из России Мария (свою фамилию она скрывает) наткнулась на подобные ролики – «whisper video» – в 2009 году, когда боролась с депрессией и искала в интернете любые возможности улучшить свое состояние – от видео с массажем до гипноза. Почувствовав приятный эффект от видео с шепотом, Мария стала смотреть их каждый день по несколько часов и в итоге увлеклась настолько, что начала сама их записывать. Открыв на YouTube канал под названием GentleWhispering, она полностью погрузилась в мир АСМР и стала самым популярным шепчущим блогером в мире. Сейчас аудитория GentleWhispering в Youtube сравнима с показателями, например, официального канала BBC News: у Марии, каналу которой 6 лет, 870 тысяч подписчиков и 290 млн просмотров, а у BBC 1,1 млн подписчиков и около 300 млн просмотров, хотя каналу 11 лет. Чуть менее популярный ASMR-блогер Fairy Char ведет свой канал уже 8 лет, и у нее около 300 тысяч подписчиков и почти 68 млн просмотров, – это меньше, чем у GentleWhispering, но все равно внушительно. Чем же так привлекает людей АСМР?