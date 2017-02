12:04

Российский МИД открыл на своем сайте рубрику, посвященную «фейковым» новостям о России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Речь идет об инициативе, которую мы озвучили ранее, 15 февраля, относительно открытия специальной рубрики на официальном сайте МИД, которая будет демонстрировать примеры материалов публикаций, которые тиражируют недостоверную информацию о России. Мы сегодня запускаем эту рубрику», – сказала она.

Как пояснила представитель МИД, в рубрике будут приводиться «в качестве примера такие пропагандистские вбросы различных медиа ресурсов, давать ссылки на их источники и так далее».

Сейчас в разделе «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России» опубликованы четыре материала.

В качестве примеров «фейковых» новостей МИД приводит публикацию Bloomberg о российский хакерах, вмешивающихся в президентские выборы во Франции, материал The New York Times об испытании Россией ракетных комплексов в нарушение договоренностей с США, статью The Telegraph об участии России в попытке переворота в Черногории, а также сюжет NBC News о возвращении Эдварда Сноудена США.

Каждый пример «фейковой» новости МИД сопровождает скриншотом публикации с сайта издания, которое ее опубликовало, с красным штампом Fake, ссылкой на публикацию и пометкой «в этом материале распространяются данные, не соответствующие действительности». Сам текст «фейковых» материалов или их содержание МИД России не публикует.