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Решение правительства ЮАР отказаться от участия в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС) неконституционно. Такой вердикт вынес 22 февраля Верховный суд ЮАР, передает Reuters.

Судья Финеас Моджапело также распорядился, чтобы соответствующее уведомление, направленное в МУС, было отозвано. Агентство отмечает, что пока неясно, будет ли правительство республики обжаловать решение Верховного суда.

ЮАР решила выйти из-под юрисдикции МУС в октябре 2016 года. Министр юстиции республики Майкл Масута пояснял, что недовольство ЮАР работой МУС связано с противоречиями между требованиями суда и национальным и международным законодательством.

Кроме ЮАР, об отказе признавать суд в Гааге объявили также Бурунди и Гамбия. В Кении и Намибии также обсуждали возможность отказаться от Римского статута.

В ноябре 2016 года от соглашения по МУС отказалась Россия. В российском МИДе объяснили, что МУС «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».

Римский статут МУС ратифицировали более 120 стран. Россия подписала его еще в 2000 году, однако так и не ратифицировала документ. Граждане стран, не ратифицировавших Римский статут, не подсудны МУС.