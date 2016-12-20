Верховный суд России в среду, 22 февраля, отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному на три года лишения свободы за неоднократные нарушения на митингах (статья 212.1 УК РФ). Теперь Дадин выйдет на свободу с правом на реабилитацию и сможет потребовать компенсации за незаконное уголовное преследование.

Отмена приговора

Президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину и постановил освободить активиста, признав его право на реабилитацию. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, оппозиционер выйдет из колонии, когда решение суда поступит в исправительное учреждение. Пересылка документа может занять несколько дней. По закону решение президиума Верховного суда обжалованию не подлежит.

Отменить приговор Дадину на заседании президиума ВС предложил заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, отметив, что в действиях оппозиционера не было состава преступления. В Кремле заявили, что уважают оправдательный вердикт по делу активиста. «В данном случае нужно уважать любые решения суда, тем более – Верховного», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Защита Дадина пока не знает, будет ли он требовать компенсации. Как пояснила адвокат Дадина Ксения Костромина, у оппозиционера «сложное отношение к делу», поэтому будет ли он требовать каких-то компенсационных выплат, пока неизвестно. Супруга Дадина Анастасия Зотова выразила надежду, что ее муж согласится уехать из России, добавив, что опасается нового уголовного преследования в отношении него.

Решение Конституционного суда

Пересмотреть приговор Дадина потребовал 10 февраля Конституционный суд. При этом он признал статью 212.1 УК РФ, по которой был осужден активист, соответствующей Конституции. Но в КС подчеркнули, что уголовная ответственность может наступать только тогда, когда действия субъекта причинили вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям. Уголовная ответственность за сам факт неоднократных нарушений на митингах выходит за рамки Конституции, постановил суд.