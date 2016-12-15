13:03

Департамент здравоохранения Москвы отменил приказ об обязательных доплатах врачам за научные степени и почетные звания. Об этом сообщает RNS.

Теперь руководители больниц самостоятельно будут принимать решения о доплатах «при наличии финансовых возможностей». Ранее за почетные звания врачи получали 30% от должностного оклада, за степень доктора наук – 20%, кандидата – 10%.

Приказом также снизили доплаты за стаж и работу с ВИЧ-инфицированными, а также доплаты психиатрам за «особые условия труда».

Как пишет агентство, одновременно повысили минимальные оклады врачей с 18,6 тысячи рублей до 30 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – с 10,5 тысячи до 20 тысяч, медицинского персонала первого уровня – с 8,5 тысячи до 17,6 тысячи.

В департаменте и Минздраве агентство заверили, что нововведения не сократят размер зарплаты врачей. По словам заведующей отделом экономической работы и оплаты труда Профсоюза работников здравоохранения Москвы Ольги Манейловой, при подготовке нового приказа власти просчитали финансовые риски.

Этот шаг поможет расширить финансовую самостоятельность больниц, что приведет к «появлению реальной конкуренции в системе ОМС», уточнила она. Действия мэрии Москвы Манейлова связала с выполнением «майских указов» президента Владимира Путина.