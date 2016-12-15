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Роскачество провело веерное исследование шпрот в масле, по итогам которого самыми качественными консервами были признаны российские. Результаты экспертизы были опубликованы на сайте организации 22 февраля.

«В России имеются шпроты по-настоящему высокого качества, которые превзошли даже хваленые латвийские», – отмечается в результатах исследования.

Всего в рамках исследования была проверена продукция 20 торговых марок шпрот, при этом 17 образцов были российскими, еще два – произведены в Литве. Роскачество также обнаружило в продаже шпроты из Латвии (один образец); как отмечается в исследовании, они поставлялись по кодам ввоза товарной номенклатуры, не относящимся к санкционным продуктам.

По итогам экспертизы товаром повышенного качества признаны консервы под марками «Знак качества» (производятся в Псковской области) и «Рыбное меню» (Калининградская область). При этом ни в одном из исследованных образцов Роскачество не обнаружило вредных веществ (в том числе, канцерогенного вещества бензпирен, из-за которого в 2006, 2009 и 2014 годах в России вводился запрет на поставки латвийских шпрот).

В феврале 2016 года рыбозавод в Астраханской области начал выпускать аналог «Рижских шпрот» – «Каспийские сардины в масле». При этом руководитель рыбоперерабатывающей компании, в которую входит предприятие, отмечал экологическую чистоту продукции астраханского предприятия и говорил, что по сравнению с ней «шпроты просто отдыхают».