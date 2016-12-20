14:10

Минобороны построит в парке «Патриот» макет Рейхстага. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Мы в парке “Патриот” строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект», – отметил министр.

Парк «Патриот» расположен в подмосковной Кубинке, его строительство началось в 2014 году. Планируется, что парк сдадут в 2017 году. Территория «Патриота» занимает более 5 тысяч гектаров, там откроют музеи авиации, бронетанковой техники и артиллерии. Помимо этого в парке планируют проводить исторические выставки и экспозиции военной техники.

Минобороны анонсировало строительство филиалов парка в Севастополе и Кронштадте. Изначально сообщалось, что севастопольский филиал откроют у горы Гасфорта на территории, находящейся в аренде у байкеров из «Ночных волков». Позднее в ведомстве от этой идеи отказались.

Президент Владимир Путин подписал указ о создании военно-патриотического движения «Юнармия» в 2015 году по просьбе Шойгу. У движения есть свой сектор в парке «Патриот». В мае 2016 года в движение вступили первые 104 школьника. В самом движении предполагают, что в «Юнармию» вступят «сотни тысяч» детей.