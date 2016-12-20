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Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2017 года выросли на 8,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 22 февраля.

«Этот прирост во многом был обеспечен единовременной денежной выплатой в размере пяти тысяч рублей, произведенной в январе 2017 года», – отмечается в документах ведомства.

В номинальном выражении доходы населения в январе увеличились на 12,5% в годовом выражении – до 24,225 тысячи рублей в среднем на душу населения.

Средняя зарплата в РФ за первый месяц 2017 года составила 35,65 тысячи рублей – на 8,3% больше, чем в январе прошлого года. Реальная зарплата в январе текущего года выросла на 3,1%.

В течение последних трех лет реальные доходы россиян сокращаются. В 2016 году они снизились на 5,9%, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%.

Единовременная выплата пяти тысяч рублей в начале 2017 года была произведена вместо доиндексации пенсий во второй половине 2016 года. Согласно расчетам Republic, из-за этой меры пенсионеры за три года недополучат в общей сложности 38 тысяч рублей (без учета инфляции).