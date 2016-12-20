14:34

Генпрокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела о пытках в карельской колонии №7, на которые жаловался активист Ильдар Дадин. Об этом сообщается в твиттере фонда «Общественный вердикт».

Как рассказал юрист фонда Николай Зборошенко, материалы дела направлены на дополнительную проверку.

Ранее 22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор Дадину, который был осужден за неоднократные нарушения на митингах, и освободить его из колонии. Он выйдет на свободу, когда в исправительное учреждение поступит решение суда.

Суд признал Дадина виновным в неоднократных нарушениях на митингах (212.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима в конце 2015 года. Позже Мосгорсуд снизил ему срок до 2,5 лет, после чего оппозиционер был отправлен в исправительную колонию в Карелии. В начале ноября Дадин пожаловался на пытки в колонии.

После этого СК и ФСИН начали проверки, по результатам которых заявили, что не нашли подтверждений словам Дадина. 12 декабря во ФСИН заявили, что в «деле» Дадина поставлена окончательная точка”. В январе в СК сообщили, что проверят законность отказала в возбуждении уголовного дела по сообщениям го пытках.