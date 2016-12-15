К столетию 1917 года мы попросили историков-специалистов по той эпохе рассказать о причинах и обстоятельствах развития революционных событий, которые остаются актуальными и до сих пор. В первой статье профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий на примере февральской революции рассказывает, почему армия, полиция и спецслужбы – не самое надежное средство для предотвращения революции.

Политические силы, стремящиеся предотвратить революции, всегда рассчитывают на свои спецслужбы, полицию и армию как на последний и часто главный аргумент. Важнейшей задачей они считают дополнительное финансирование и расширение, укрепление и совершенствование силового блока. Некоторые примеры, казалось бы, подтверждают эту точку зрения.

Крах монархии в 1917 году нередко объясняют недостаточным количеством надежных полицейских и военных сил в Петрограде, и/или их низким качеством. Порой утверждается, что несколько надежных воинских частей смогли бы легко рассеять неорганизованные толпы восставших солдат и рабочих.

Но могли ли «силовики» империи в принципе что-то изменить?