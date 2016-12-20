Книга «Как не ошибаться. Сила математического мышления» Джордана Элленберга (вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер») была бы, пожалуй, вполовину менее интересной, представляй она собой очередную попытку объяснить несведущим читателям ценность математики в современном мире. К счастью, это не так: американский математик не столько поет осанну основополагающей науке, сколько призывает к критичной оценке выводов, сделанных в результате сомнительных расчетов. Автор предостерегает от многочисленных злоупотреблений цифрами – особенно когда они становятся шаткой основой для невероятных открытий. Например, таких, как расшифровка библейского кода, которой Элленберг посвятил отдельную главу.