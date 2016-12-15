Ильдар Дадин, первый из осужденных в России по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения правил проведения митингов), фактически отменившей в стране свободу собраний, скоро покинет колонию. Прокурор попросил суд освободить его и «признать право на реабилитацию», а Верховный суд просьбу удовлетворил.

Так вот просто – посадили, чуть-чуть пытали, немного унижали, слегка клеветали (телеканал «Рен-ТВ» успел отметиться в позорной травле сюжетом «Дадин подрался с сокамерником, требуя интима»), собирались обобрать – ФСИН намеревался взыскать с заключенного миллион за причиненные хлопоты и неудобства. А теперь освободят, извинятся, и даже, надо полагать, заплатят компенсацию. И пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «с уважением относиться к решению Верховного суда», – как будто кто-то кинулся бы это решение оспаривать. Как будто выход на свободу смелого и невиновного человека – не праздник.