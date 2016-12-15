19:00

Ленинский районный суд Чебоксар оштрафовал на 3 тысячи рублей координатора местного отделения «Открытой России» Дмитрия Семенова за репост новости о предыдущем штрафе за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с надписью «Православие или смерть». Об этом сообщил адвокат Алексей Глухов.

По словам Глухова, суд не принял во внимание заключение лингвистов и отмел его «фактически без объяснения причин».

В ноябре 2016 года Семенова дважды за день оштрафовали по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). 13 февраля на Семенова также составили новый протокол за репост новости о том, как его судили.

Лозунг «Православие или смерть» в России внесен в федеральный список экстремистских материалов и признан разжигающим межрелигиозную рознь. Однако, как выяснилось в ходе суда над другим чувашским активистом – Дмитрием Паньковым – экстремистским признан лозунг, в конце которого стоит восклицательный знак. Суд признавал Панькова невиновным, Семенова же оштрафовал уже в третий раз.