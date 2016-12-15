15:49

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило поправки губернатора Георгия Полтавченко к законопроекту, приравнивающему встречи депутатом с избирателями к митингам. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как пишет издание, оппозиционным депутатам «не дали слово» при утверждении документа. В итоге 38 парламентариев проголосовали за поправки, 10 выступили против.

Первая версия документа была принята 8 февраля. После этого Полтавченко отказался подписывать законопроект, предложив внести в него изменения. В частности, теперь с администрацией города не надо будет согласовывать встречи депутатов численностью до 100 человек и проходящие в гайд-парке.

Депутаты от «Единой России» и ЛДПР связали идею запрета проводить встречи без согласования с митингами против передачи Исаакиевского собора РПЦ. «Мы охраняем наших избирателей», – заверял член собрания Александр Тетердинко. Тогда петербургский парламент обратился к правоохранительным органам с требованием наказать участников акции, а именно «представителей ЛГБТ-сообщества, пацифистов, анархистов и иных активистов». В Заксобрании заявляли, что под видом встречи с избирателями депутаты могут организовать Майдан.

Аналогичный запрет до этого был введен и в Москве.