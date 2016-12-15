15:49

Количество заявок на получение паспортов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) резко выросло после подписания президентом РФ указа о признании документов, выданных в ряде областей Донбасса. Об этом рассказал глава ДНР Александр Захарченко, передает «Интерфакс».

«После указа <…> ситуация с паспортами стала довольно-таки критичной. Число заявлений увеличилось в десятки раз. И сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей», – пояснил Захарченко.

По его словам, вопрос решится в ближайшие неделю-две, то есть к началу марта. Конкретных цифр по числу поданных заявлений на паспорта Захарченко не назвал.

Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, был подписан президентом РФ 18 февраля. Отмечалось, что он принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», и его действие будет временным – «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений».

В ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республике приветствовали такой шаг российского руководства и поблагодарили Москву. В свою очередь, в Киеве назвали указ нарушением международного права и минских соглашений, а также пообещали ужесточить санкции в отношении РФ.