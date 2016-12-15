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Внебюджетные российские фонды (Пенсионный, социальный и обязательного медицинского страхования) могут потерять более 2 трлн рублей в случае налоговой реформы, которую предлагает Минэкономразвития. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс».

«Мне кажется неверным идти по пути отхода от страховых принципов. <…> Что будет тогда с правами?» – сказал министр, отметив, что Минтруд выступает против такого шага.

В рамках так называемой модели «21/21» ставка страховых взносов может быть снижена до 21% (с нынешних 30%), а НДС – напротив, повышен с 18% также до 21%. Это один из вариантов фискальной реформы, которая, по данным «Ведомостей», обсуждается в правительстве.

Как писала газета в середине февраля, другие варианты, которые рассматривают Минфин и Минэкономразвития, предусматривают снижения страховых взносов до 21%, а повышения НДС – до 22%. Также речь идет о моделях 20/22 и 22/22 соответственно.

Заметка дополняется.