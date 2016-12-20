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Светлана Миронюк покинула пост старшего вице-президента – директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации 22 февраля.

Причины ее ухода не сообщаются. Президент Сбербанка Герман Греф поблагодарил Миронюк, отметив, что благодаря ей организация смогла «решить целый ряд важных задач в области управления репутацией и коммуникаций».

Исполняющим обязанности директора департамента маркетинга и коммуникаций стала Евгения Чурбанова, которая раньше была заместителем директора департамента, передает ТАСС. До Сбербанка Чурбанова работала в Gillette, Philip Morris, МТС и «Связном».

Миронюк проработала в Сбербанке чуть больше года. О ее назначении банк объявил 1 февраля 2016 года. До прихода в Сбербанк Миронюк руководила РИА Новости (с 2003 по 2013 годы). Она ушла из РИА Новости после того, как оно было преобразовано в агентство «Россия сегодня», генеральным директором которого стал Дмитрий Киселев.

О том, что Миронюк увольняется из Сбербанка, источники RNS сообщили еще 18 февраля; позднее эту информацию подтвердили источники газеты «Ведомости». В банке отказались от комментариев, назвав информацию об уходе Миронюк слухами.

Источники «Коммерсанта» не исключили, что Миронюк может вернуться в СМИ. Кроме того, по данным газеты, она останется акционером Сбербанка – в начале феврале она получила в собственность ценные бумаги банка на сумму 5,98 млн рублей.