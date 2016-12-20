Австрийский суд принял решение об экстрадиции украинского олигарха, владельца Group DF Дмитрия Фирташа, в США. Его выдачи добивается и Испания. Обе страны подозревают бизнесмена во взяточничестве и отмывании денег. Теперь судьбу Фирташа решит австрийское правительство.

Дмитрий Фирташ входит в число самых влиятельных украинских олигархов. Его называют одним из тех, кто привел во власть Виктора Януковича и участником кулуарных договоренностей с политиками, пришедшими ему на смену после Майдана. Хотя за несколько лет вес Фирташа на Украине снизился, он сохраняет в стране бизнес, включая медиа-активы, и связи среди местных политиков.

В чем обвиняют Фирташа?

Власти США утверждают, что олигарх подкупил индийских чиновников, чтобы получить лицензию на разработку титановых месторождений. Он собирался добывать сырье для производства продукции из титана, а затем продавать ее некой американской компании (в материалах дела она фигурирует как «компания А», предполагается, что речь идет о производителе самолетов Boeing). Взятки, по данным следствия, составили $18,5 млн.

Испанские власти подозревают, что Фирташ связан с группировкой, отмывавшей деньги. Предположительно – через покупку недвижимости в Испании, которую приобретали компании с сомнительными источниками дохода. Ранее по тому же делу там задержали Степана Черновецкого – сына бывшего мэра Киева (позднее, правда, его отпустили).

Защита Фирташа утверждает, что за обвинениями (в частности, со стороны США) стоит политика. Якобы Вашингтон недоволен связями с Москвой олигарха, сделавшего состояние на поставках российского газа, и хочет его изолировать, не допустив возвращения Фирташа на Украину.

Если Австрия все же решит выдать его Соединенным Штатам, там предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы и конфискация активов. Как выразился один из его адвокатов, «экстрадиция похоронит Дмитрия Фирташа как личность, будут прерваны контакты с семьей, коллегами, партнерами по бизнесу, это означает утрату состояния».

Пока неясно, будет ли настаивать на выдаче администрация Дональда Трампа (четкой позиции по отношению к России и Украине у нее пока нет). Хотя для нее олигарх может стать и источником информации о российской и украинской элите. В Киеве уже предположили, что американцы предложат Фирташу сделку – свободу в обмен на «показания в отношении высшего руководства России о причастности к коррупционным схемам».