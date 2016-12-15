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Активист Ильдар Дадин, который ранее был осужден по делу о неоднократных нарушениях на митингах, вышел на свободу из алтайской колонии. Об этом сообщает «Новая газета».

Как передает корреспондент телеканала «Дождь», Дадин поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку.

«Моя супруга иногда в сердцах говорила, что в России нет гражданского общества. Если бы его не было, то и меня бы, наверное, уже не было. Спасибо вам, честные люди, я вас люблю», – заявил он.

22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор активисту и постановил освободить его из колонии. Оппозиционер имеет право на реабилитацию и может потребовать компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Несмотря на то, что решение Верховного суда было вынесено 22 февраля, Дадин был освобожден лишь спустя четыре дня. Общественная наблюдательная комиссия Алтайского края по итогам проверки ИК поясняла, что у руководства ИК не было формальных оснований для освобождения, так как во время трансляции заседания президиума Верховного суда РФ Дадин находился в комнате один, без сотрудников ФСИН; при этом копия постановления суда поступила в колонию только утром 26 февраля.

Накануне жена активиста Анастасия Зотова обратилась в прокуратуру Рубцовска, попросив проверить, не потеряла ли Государственная фельдъегерская служба отправленные в колонию документы. Зотова также пригрозила подать в суд на начальника колонии за незаконное удержание человека.

Басманный суд Москвы признал Дадина виновным в неоднократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима в конце 2015 года. Позже Мосгорсуд снизил этот срок до двух с половиной лет. Оппозиционер стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ, которая была введена в 2014 году.

Кроме того, 22 февраля Генпрокуратура отменила отказ в возбуждении дела о пытках в карельской колонии №7, в которой Дадин отбывал наказание до перевода на Алтай. Материалы дела направлены на дополнительную проверку.

Дадин пожаловался на пытки в карельской колонии в ноябре 2016 года. После этого СК и ФСИН начали проверки, по итогам которых заявили, что слова Дадина не подтвердились. В январе в карельском управлении СК заявили, что проверят законность отказа в возбуждении дела по факту пыток.