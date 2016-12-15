20:46

В Подмосковье задержали создателя движения «Против рабства» Олега Мельникова. Об этом сам активист рассказал «Медиазоне».

Его заподозрили в организации незаконной миграции. Мельников пояснил, что 22 февраля на завод, который движение обустраивает в качестве приюта для тех людей, которым помог проект, приехали сотрудники полиции.

«[Полицейские] сказали, что мы организаторы нелегальной миграции, и нам грозит до пяти лет», – пояснил Мельников РБК.

Приют организовали для тех, кто в течение месяца восстанавливает документы, ранее отобранные работодателями. Активист уточнил, что на данный момент ему не сообщили о возбуждении уголовного дела.

В УВД по Красногорску сказали РБК, что правоохранительные органы задержали еще пять участников движения.