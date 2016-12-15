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NASA обнаружило семь планет, похожих на Землю, причем три из них расположены в «зоне жизни». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Астрономы установили, что на этих трех планетах, предположительно, находится жидкая вода и густая атмосфера. Речь идет о планетах D, E и F. Последняя наиболее расположена к зарождению жизни, так как ее климат наиболее благоприятный для создания организмов.

Журнал Nature подчеркнул, что каждая из семи планет схожа с Землей по характеристикам – их радиус составляет от 0,7 до 1,08 радиуса нашей планеты, масса – от 0,41 до 1,38.

«Это открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды и мест, которые способствуют жизни», – отметили в NASA.

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Эти планеты находятся в звездной системе TRAPPIST-1, которая удалена от Земли на 235 трлн миль (40 световых лет) и расхоложена в созвездии Венеры. Астрономы отметили, что это «довольно близкое» от Земли расположение.

TRAPPIST-1 была открыта в 2016 году. Изначально ученые предполагали, что в системе три планеты.