22:07

Во время выступления нацбольских групп в московском клубе «Драйв» задержали 50 человек. Об этом «Медиазоне» рассказал один из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин.

Среди задержанных и посетители, и музыканты, уточнило издание. Полицейские объяснили свои действия тем, что в клубе находились несколько подозреваемых в краже телефонов.

В частности, в ОВД увезли участников группы «Чудо-юдо», Mad Morality, VIA Russia и проекта «Торч Проджект» (создал музыкант из группы «День донора» Александр Аронов).

20 февраля основатель «Другой России» Эдуард Лимонов сообщил о задержании 14 активистов в офисе партии. По его словам, обыск проводил центр «Э» из-за сообщения о «подготовке теракта». Во время обыска правоохранительные органы изъяли компьютеры, ноутбуки и принтеры. После проведения «профилактических бесед» членов партии отпустили.