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Заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек направил в Верховный суд предложение отменить приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, осужденной за репост. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Данное решение может принять Курганский областной суд», – пояснили в Генпрокуратуре.

Воспитательницу из Катайска осудили за то, что она репостнула видео, на котором сотрудники другого детского сада заставляли детей раздеваться. В ноябре 2016 года ее приговорили к шести месяцам лишения свободы по части 2 статьи 42.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). После апелляция срок снизили до пяти месяцев.

По словам Чудновец, она сделала репост, чтобы привлечь внимание к проблеме. Адвокат Алексей Бушмаков ранее говорил, что воспитательница отказалась просить помилования, так как «не считает себя виновной».

22 февраля Верховный суд отменил приговор и постановил освободить активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах. С соответствующим требованием ранее выступил Конституционный суд, который заявил, что уголовная ответственность за нарушения на митингах должна наступать только в случае, если действия активиста причинили вред гражданам, общественной безопасности или имуществу.